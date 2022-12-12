село Вейно, село Вейно, Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Вейно

Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1280Вейна, с. каз.при рч. Веинке.344122508563Церковь православная 1. Сельское приходское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Веинская волость
322. Вейно, село бывшее государственное, при речке Веинке, дворов 124, жителей 1101, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ульяновский район
304296Вейносело53°47'35°54'N-36-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ульяновский муниципальный район, Сельское поселение село Поздняково
29642448196с Вейносело
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