село Богородицкое, село Богородицкое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Богородицкое

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1962Богородицкое, сц. вл.при р. Лубне.27567339429
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Ивановская волость
578. Богородицкое, деревня бывшая владельческая, дворов 115, жителей 991

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63824Богородицкоесело53°04'с.ш.35°22'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
54657407101с Богородицкоесело
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