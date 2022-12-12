село Великоселецкое, село Великоселецкое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великоселецкое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2876Великая Селецкая, с. вл. и казач.при р. Суле.3318218813798Церковь православная 1. Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Велико-Селецкая волость
571. Великая Селецка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 306, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь прав Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Велико-Селецкая волость
1.0Великая Селецкая селоВелико-Селецкое козаков, кр. соб., коз. кр. и гос. кр.35

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18989Великоселецькеселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Селецька
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