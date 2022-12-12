село Альняш, село Альняш, Чайковский, Пермский край (на 2019) — Familio

Альняш

Чайковский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4161Алняш (Покровское), сел.при рч. Альняше.903554150160Церковь православная 1. Базары.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Маркетовская волость
1314. Альняш (Покровское), село бывшее государственное, при речке Альняше, дворов 57, жителей 558, церковь православная, школа, 3 лвки, базары.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Чайковский
347175Альняшсело56°45'00"54°45'00"O-40-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чайковский
57735000131с Альняшсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close