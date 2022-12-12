село Кулаковка, село Кулаковка, Приволжский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Кулаковка

Приволжский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
131Кулаковское (Кулаково), с. каз.при ерике Кулаковском.318258389Мечеть.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Царевская волость
26. Кулаковское, село бывшее государственное, при ерике Кулаковке, дворов 33, жителей 158, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Приволжский район
134588Кулаковкасело46°19'с.ш.48°05'в.д.L-39-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Приволжский муниципальный район, Сельское поселение Трехпротокский сельсовет
12642464106с Кулаковкасело
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