деревня Малонакаряково, деревня Малонакаряково, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Малонакаряково

Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
941Накаряковский (Новоселок), выселок.при рч. Караше.5357528897Р. — Пчеловодство, делание саней и дровней.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Новотроицкая волость
10Мало-Накарякова (Новоселка), д. при реч. Козяше, на почт. трак., 2 бак. лав., 2 кузн., 2 маслоб.531277215218Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мишкинский район
521934Малонакаряководеревня55°39'00"56°08'00"N-40-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Староарзаматовский сельсовет
80643460101д Малонакаряководеревня
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