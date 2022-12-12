Малонакаряково
Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
941Накаряковский (Новоселок), выселок.при рч. Караше.5357528897Р. — Пчеловодство, делание саней и дровней.Показать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Мало-Накарякова (Новоселка), д. при реч. Козяше, на почт. трак., 2 бак. лав., 2 кузн., 2 маслоб.531277215218Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521934Малонакаряководеревня55°39'00"56°08'00"N-40-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Староарзаматовский сельсовет
80643460101д Малонакаряководеревня