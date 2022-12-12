село Новомусино, село Новомусино, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новомусино

Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Мелеузовская волость
1529. Мусина Новая, деревня бывшая государственная, при речке Мелеузе, дворов 59, жителей 348, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Мелеузовская волость
20Ново-Мусина, д. при реч. Мелеузке, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., бак. лав.9322110319314Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Куюргазинский район
524545Новомусиносело52°50'00"55°40'00"N-40-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Куюргазинский муниципальный район, Сельское поселение Илькинеевский сельсовет
80639415106с Новомусиносело
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