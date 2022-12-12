Новомусино
Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1529. Мусина Новая, деревня бывшая государственная, при речке Мелеузе, дворов 59, жителей 348, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Ново-Мусина, д. при реч. Мелеузке, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., бак. лав.9322110319314Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524545Новомусиносело52°50'00"55°40'00"N-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Куюргазинский муниципальный район, Сельское поселение Илькинеевский сельсовет
80639415106с Новомусиносело