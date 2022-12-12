рабочий посёлок Сынтул, рабочий посёлок Сынтул, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сынтул

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1491Сынтул, зав. вл.при рч. Сынтуле.72089516634Завод 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Сынтульская волость
614. Сынтул, деревня бывшая владельческая, при речке Сынтуле, дворов 152, жителей 1272, волостное правление (уездный город в 8 верстах), школа, постоялый двор, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
1240Сынтулраб.посёлок54°59'с.ш.41°18'в.д.N-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Сынтульское городское поселение
61608160051рп Сынтулрабочий поселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close