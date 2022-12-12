Абзаево
Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1838Абзаева, деревня.при рч. Малом Ике.904557194183Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
948. Абзаева, деревня бывшая государственная, при речке Ике, дворов 82, жителей 434, мечеть, школа, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Абзаева, д. при реч. Ик, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 2 бак. и 1 мануф. лав., мел.10525112396358Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520756Абзаевосело55°36'00"58°42'00"N-40-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80636405101с Абзаевосело