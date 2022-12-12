село Абзаево, село Абзаево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абзаево

Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1838Абзаева, деревня.при рч. Малом Ике.904557194183Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Дуван-Мечетлинская волость
948. Абзаева, деревня бывшая государственная, при речке Ике, дворов 82, жителей 434, мечеть, школа, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуван-Мечетлинская волость
1Абзаева, д. при реч. Ик, на прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 2 бак. и 1 мануф. лав., мел.10525112396358Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кигинский район
520756Абзаевосело55°36'00"58°42'00"N-40-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кигинский муниципальный район, Сельское поселение Абзаевский сельсовет
80636405101с Абзаевосело
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