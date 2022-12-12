деревня Лижма, деревня Лижма, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Лижма

Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
317Лижма, с.при губе оз. Онеги и р. Лижме.9032¼48138180Церковь православная. Сельское управление. Сельское училище. Приходское училище. Почтовая станция. Лесопильный завод. Мельница. Кузница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Кондопожская волость
22. Лижмо, село бывшее государственное, при озере Онеге, дворов 50, жителей 330, церковь православная, школа, пчт. и обыв. ст., лесоп. зав., мельница, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Кондопожский район
149713Лижмадеревня62°23'34°31'P-36-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, Кедрозерское сельское поселение
86615425126д Лижмадеревня
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