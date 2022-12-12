деревня Погост-1, деревня Погост-1, Солигорский район, Минская область (на 2021) — Familio

Погост-1

Солигорский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Погостская волость
829. Погост, местечко бывшее владельческое, при реке Случи, дворов 8, жителей 58, волостное правление, церковь православная, 2 еврейских школы, 5 лавок, ярмарка 20 июля и Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Погостская волость
Погост, местечко793154119021
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Солигорский район, Погостский сельсовет
д Погост-1198

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Солигорский район, Чижевичский сельсовет
д. Погост-1213
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