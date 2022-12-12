деревня Станьково, деревня Станьково, Дзержинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Станьково

Дзержинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Станьковская волость
61. Станьково, село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 390, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, больница. В ¼ версты — Ст Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Станьковская волость
Станьково, имение163133535
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Станьково, село5259633535
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Дзержинский район, Станьковский сельсовет
д Станьково1692

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Дзержинский район, Станьковский сельсовет
д. Станьково686
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