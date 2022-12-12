Станьково
Дзержинский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
61. Станьково, село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 390, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, больница. В ¼ версты — Ст Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Станьково, имение163133535—Показать скан
Станьково, село5259633535—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Станьково1692
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Станьково686