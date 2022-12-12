село Борискино-Игар, село Борискино-Игар, Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Борискино-Игар

Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
807Борискина (Игар), д. каз.при р. Игаре.7765107382412
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Степно-Дурасовская волость
573. Борискино (Игары), деревня бывшая государственная, при речке Игарке, дворов 133, жителей 847, волостное правление (уездный город в 75 верстах), водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Клявлинский район
57105Борискино Игарсело54°14'с.ш.51°48'в.д.N-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Клявлинский муниципальный район, Сельское поселение Борискино-Игар
36622412101с Борискино-Игарсело
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