деревня Климатино, деревня Климатино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886) — Familio

Климатино

Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5831Климатино, д. вл.при рч. Кокоше.2827156577
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
755. Климатино, деревня бывшая владельческая, при речке Когоже, дворов 30, жителей 165, 7 кирпичн. з., 3 крупян. з.
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