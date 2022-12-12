село Зеленга, село Зеленга, Володарский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Зеленга

Володарский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
154Зеленга (Зеленгинская) д. вл.на б. Каспийского моря.100118167165
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155Солонцы (Солонецкая), д. вл.на б. Каспийского моря.10511315103104
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Дмитриевская волость
2. Зелинга (Солонец), деревня бывшая владельческая, дворов 112, жителей 422, часовня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Володарский район
133927Зеленгасело46°11'с.ш.48°36'в.д.L-39-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Володарский муниципальный район, Сельское поселение село Зеленга
12610416101с Зеленгасело
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