село Сингуль-Татарский, село Сингуль-Татарский, Ялуторовский район, Тюменская область (на 2018) — Familio

Сингуль-Татарский

Ялуторовский район, Тюменская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Ялуторовский район
302883Сингуль-Татарскийсело56°38'66°12'O-42-121
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