посёлок при станции Хопкино, посёлок при станции Хопкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Хопкино

Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Литвиновская волость
44Зас. Хопкинский8080166

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Яшкинский район
118121Хопкинопос.ст.55°56'85°27'N-45-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Яшкинский муниципальный район, Дубровское сельское поселение
32646408126п.ст Хопкинопоселок при станции (поселок станции)
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