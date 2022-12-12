деревня Коломенское, деревня Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Коломенское

Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1021Никольское (Коломенское), с. каз.при р. Малой Ситке.381773285275Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Коломенская волость
202. Коломенское (Никольское), село бывшее государственное, при речке Ситке, дворов 86, жителей 573, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Куркинский район
8389Коломенскоедеревня53°30'с.ш.38°26'в.д.N-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Куркинский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
70630425136д Коломенскоедеревня
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