агрогородок Омельно, агрогородок Омельно, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Омельно

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Омельянская волость
313. Омельно, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 58, жителей 372, волостное правление, церковь православная, школа. В 28 верстах — погост Серафимы, церковь Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Омельнянская волость
Омельно, имение611481611
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Омельно, село6889948060
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Дубровский сельсовет
д Омельно263

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Дубровский сельсовет
аг. Омельно207
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