Омельно
Пуховичский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
313. Омельно, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 58, жителей 372, волостное правление, церковь православная, школа. В 28 верстах — погост Серафимы, церковь Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Омельно, имение611481611Показать скан
Омельно, село6889948060—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Омельно263
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Омельно207