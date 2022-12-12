село Бияваш, село Бияваш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Бияваш

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1018Биабаш (Зеленцовка), сельцо.при рч. Биабаше.13525167383Р. — Часовня. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Сарсинская волость
3Бияваш, с. при реч. Бияваше, прос. дор., вол. правл., фельдш. пун., церковь, зем. шк., вин., пив. и 6 бак. лав., х.-з. маг., базар13544144139Земледелие
4Бияваш, д. при реч. Бияваше, на прос. дор.135279880Земледелие
16Низ-Бияваш, д. при реч. Бияваш, на прос. дор.135152226Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
348321Биявашсело56°08'00"56°58'00"O-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Биявашское сельское поселение
57636410101с Биявашсело
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