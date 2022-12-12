Бияваш
Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1018Биабаш (Зеленцовка), сельцо.при рч. Биабаше.13525167383Р. — Часовня. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Бияваш, с. при реч. Бияваше, прос. дор., вол. правл., фельдш. пун., церковь, зем. шк., вин., пив. и 6 бак. лав., х.-з. маг., базар135—44144139Земледелие
4Бияваш, д. при реч. Бияваше, на прос. дор.135—279880Земледелие
16Низ-Бияваш, д. при реч. Бияваш, на прос. дор.135—152226Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
348321Биявашсело56°08'00"56°58'00"O-40-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636410101с Биявашсело