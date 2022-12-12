Базитамак
Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1473Базитамак, деревня.при рч. Базитамаке.803595261255Мщ. — Мечеть 1. Тканье кулей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
697. Базитамак, деревня бывшая государственная, при речке Базитамаке, дворов 114, жителей 615, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Базитамак, д. при реч. Базе, на прос. дор., мечеть, медрессе, мануф. лав., мел. вод.8020196540493Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521706Базитамаксело55°39'00"54°32'00"N-40-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80630412101с Базитамаксело