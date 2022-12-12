село Базитамак, село Базитамак, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Базитамак

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1473Базитамак, деревня.при рч. Базитамаке.803595261255Мщ. — Мечеть 1. Тканье кулей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Измайловская волость
697. Базитамак, деревня бывшая государственная, при речке Базитамаке, дворов 114, жителей 615, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Исмаиловская волость
4Базитамак, д. при реч. Базе, на прос. дор., мечеть, медрессе, мануф. лав., мел. вод.8020196540493Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521706Базитамаксело55°39'00"54°32'00"N-40-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Базитамакский сельсовет
80630412101с Базитамаксело
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