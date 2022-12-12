Нижняя Верея
город Выкса, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3228Верья нижняя, д. каз.при рч. Верьи и колодцах.353545160148Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1314. Верея Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Верье, дворов 60, жителей 533
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3856Верея верхнее село8751521693412
3857Верея нижнее село868178160½25½10
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15682Нижняя Вереясело55°15'41°58'N-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22715000151с Нижняя Вереясело