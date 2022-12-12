деревня Янаул, деревня Янаул, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Янаул

Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1095Янаулова, деревня.при рч. Мате.1026956149126Тп. — Мечеть 1. Училище. Валение шляп и теплых сапогов.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
670. Янаулова, деревня бывшая государственная, при речке Мате, дворов 57, жителей 392, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
10Енаулова, д. на реч. Енаулке, мечеть10726109311291Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аскинский район
522337Янаулдеревня56°13'00"56°15'00"O-40-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Мутабашевский сельсовет
80604440126д Янаулдеревня
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