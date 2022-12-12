деревня Маслово-Никольское, деревня Маслово-Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Маслово-Никольское

Куркинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2209Никольское (Крутой колодезь), с. вл.при рч. Замарайке.352569467458Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Силинская волость
577. Никольское (Крутой Колодезь, Маслово), село бывшее владельческое, при речке Замарайке, дворов 96, жителей 756, церковь православная, больница, винокуренный завод, кр Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Куркинский район
388855Маслово-Никольскоедеревня53°19'с.ш.38°32'в.д.N-37-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Куркинский муниципальный район, Самарское сельское поселение
70630445281д Маслово-Никольскоедеревня
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