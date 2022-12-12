посёлок Пятницкое, посёлок Пятницкое, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Пятницкое

Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
558Пятницкое, с. каз. и вл.при р. Осколе.50975481483Церковь православная. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Верхне-Лубянская волость
123. Пятницкое, село бывшее владельческое, при речке Осколе, дворов 100, жителей 647, церковь православная, ярм. 17-го марта, в Вознесенье, 30-го авг. и 28-го окт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Волоконовский район
115333Пятницкоераб.посёлок50°26'37°50'M-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Волоконовский муниципальный район, Городское поселение поселок Пятницкое
14630162051п Пятницкоепоселок
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