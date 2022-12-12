Пятницкое
Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
558Пятницкое, с. каз. и вл.при р. Осколе.50975481483Церковь православная. Ярмарок 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
123. Пятницкое, село бывшее владельческое, при речке Осколе, дворов 100, жителей 647, церковь православная, ярм. 17-го марта, в Вознесенье, 30-го авг. и 28-го окт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
115333Пятницкоераб.посёлок50°26'37°50'M-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14630162051п Пятницкоепоселок