село Кривая Поляна, село Кривая Поляна, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Кривая Поляна

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2188Кривополяна, слоб. каз.при колодцах.2525102332399Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Дальне-Полубянская волость
972. Кривополяна, слобода бывшая государственная, дворов 113, жителей 795, церковь православная, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7335Кривая Полянасело50°39'с.ш.39°09'в.д.M-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Кривополянское сельское поселение
20631444101с Кривая Полянасело
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