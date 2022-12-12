посёлок Изыхские Копи, посёлок Изыхские Копи, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Изыхские Копи

Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Алтайский район
563374Изыхские Копипосёлок53°33'00"91°16'00"N-46-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Алтайский муниципальный район, Сельское поселение Изыхский сельсовет
95605418101п Изыхские Копипоселок
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