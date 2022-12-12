другое 82 км Льнозавод, другое 82 км Льнозавод, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

82 км Льнозавод

Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Тогучинский район
26590682 км Льнозаводнп55°10'83°48'N-44-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Тогучинский муниципальный район, Сельское поселение Буготакский сельсовет
50652404116нп 82 км Льнозаводнаселенный пункт
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