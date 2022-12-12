село Трофимовка, село Трофимовка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Трофимовка

Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1244Трофимовка (Дергановка), д. удел.при вершине Расташей.1121844347310
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Утевская волость
829. Трофимовка (Ростоши, Дергановка), деревня бывшая удельная, дворов 92, жителей 885, 5 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Нефтегорский район
56249Трофимовкасело52°49'с.ш.50°51'в.д.N-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Нефтегорский муниципальный район, Сельское поселение Утевка
36630420116с Трофимовкасело
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