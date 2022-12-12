Луги
Рославльский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10035Луги (Новониколаевское), с. вл.при рч. Лужайке.25станов. кварт.37150165Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
485. Луги, село бывшее владельческое, при речке Лужанке, дворов 42, жителей 251, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, ярмарка 9 Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
94ЛугиДеревня2355200207Церковь.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177780Лугидеревня54°00'00"33°10'00"N-36-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66636462111д Лугидеревня