слобода Михайловка, слобода Михайловка, Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
845Михайловка (Понашевка), слоб. вл.при р. Свапе и рч. Понашевке.25станов. кварт.50018071976Церквей православных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Михайловская волость
323. Михайловка, слобода бывшая владельческая, при речке Свапе, дворов 412, жителей 3637, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 3 церкви православные, часовня Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Железногорский район
50692Михайловкаслобода52°14'35°23'N-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Железногорский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
38610420101сл Михайловкаслобода
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