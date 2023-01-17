Михайловка
Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
845Михайловка (Понашевка), слоб. вл.при р. Свапе и рч. Понашевке.25станов. кварт.50018071976Церквей православных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
323. Михайловка, слобода бывшая владельческая, при речке Свапе, дворов 412, жителей 3637, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 3 церкви православные, часовня Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50692Михайловкаслобода52°14'35°23'N-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38610420101сл Михайловкаслобода