Купелицы
Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1378Купелицы, с. каз.при колодцах и пруде.5568275290Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
979. Купелицы, село бывшее государственное, дворов 93, жителей 601, церковь православная, школа
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Купелицы41325107Земское училище и церковно-приходская школа.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
45969Купелицыдеревня55°21'с.ш.36°15'в.д.N-37-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46750000441д Купелицыдеревня