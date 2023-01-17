деревня Купелицы, деревня Купелицы, Наро-Фоминский, Московская область (на 2019) — Familio

Купелицы

Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1378Купелицы, с. каз.при колодцах и пруде.5568275290Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Симбуховская волость
979. Купелицы, село бывшее государственное, дворов 93, жителей 601, церковь православная, школа

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Смолинская волость
Село Купелицы41325107Земское училище и церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Наро-Фоминск
45969Купелицыдеревня55°21'с.ш.36°15'в.д.N-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Наро-Фоминский
46750000441д Купелицыдеревня
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