село Большое Сорокино, село Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Большое Сорокино

Сорокинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
872Больше-Сорокино, с. каз.при рч. Ике.167168132310275Церковь православная 1. Торжок 21 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Больше-Сорокинская волость
Больше-Сорокинское с., при рч. Карасуле, на прос. дор.3007011431

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Сорокинский район
12467Большое Сорокиносело56°38'69°49'O-42-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Сорокинский муниципальный район, Сорокинское сельское поселение
71638490101с Большое Сорокиносело
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