село Кузминка, село Кузминка, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Кузминка

Лебедянский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
1781Кузминка (Знаменское), с. каз. и вл.при р. Красивой Мечи.251832221217Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Слободская волость
712. Кузьминки (Знаменское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Красивой Мечи, дворов 55, жителей 383, церковь православная
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