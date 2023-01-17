село Алешня, село Алешня, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Алешня

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
243Алешня, с. вл.при пруде.242032143128Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
12. Алешня, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 60, жителей 409, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
2395Алешнясело54°39'с.ш.39°21'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404101с Алешнясело
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