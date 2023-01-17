село Вощажниково, село Вощажниково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Вощажниково

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7616Вощажниково, с. вл.при прудах и колодцах.2810181401527Церквей православных 3. Базары. Заводы: кожевенный и свечносальный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Вощажниковская волость
246. Вощажниково, село бывшее владельческое, дворов 172, жителей 900, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 3 церкви православные, часовня, школа, почтовое от Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Вощажниковская волость
с. ВощажниковоI. Вощажниковское общество1421135Вощажниковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
2527Вощажниковосело57°22'с.ш.39°08'в.д.O-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Вощажниковское сельское поселение
78606410101с Вощажниковосело
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