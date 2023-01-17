село Асакасы, село Асакасы, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Асакасы

Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3876Троицкое (Асакасы), с. каз. (3)при рч. Пармаре.541071217200Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Асакасинская волость
1620. Асакасы (Троицкое), село бывшее государственное, при речке Обасирме, дворов 85, жителей 431, волостное правление (уездный город в 54 верстах), церковь православная, Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Асакасинская волость
с. Асакасы (Троицкое), Асакасинскойчуваши610
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Аликовский район
120724Асакасысело55°42'с.ш.46°54'в.д.N-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский муниципальный район, Ефремкасинское сельское поселение
97605420106с Асакасысело
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