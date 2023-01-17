Ильинский Погост
Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
599Гуслицы (Ильинское), с. каз.при рч. Севастьяновке.60станов. кварт.33250242Церковь православная 1.Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Ильинский погост (село Гуслицы—тож), населен лицами разных сословий60—Ореховский подъездной путь, станция Ильинский погост. 0128Церковь во имя Воскресения Христова, церковно-приходская школа, квартира пристава 1 стана, камера земского начальника 3 участка, волостное правление, квартира урядника, к Показать все
Поселок Ильинский (погост Гуслицы тож)60—Московско-Нижегородская железная дорога, Ореховский подъездный путь, станция Ильинский погост. 0—Церковно-приходская школа, ветеринарный пункт, аптека, квартиры: пристава 1-го стана, земского начальника 3-го участка, урядника, агронома, агентов земского страхового об Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22016Ильинский Погостсело55°28'с.ш.38°54'в.д.N-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46749000381с Ильинский Погостсело