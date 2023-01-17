село Ильинский Погост, село Ильинский Погост, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Ильинский Погост

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
599Гуслицы (Ильинское), с. каз.при рч. Севастьяновке.60станов. кварт.33250242Церковь православная 1.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ильинская волость
Ильинский погост (село Гуслицы—тож), населен лицами разных сословий60Ореховский подъездной путь, станция Ильинский погост. 0128Церковь во имя Воскресения Христова, церковно-приходская школа, квартира пристава 1 стана, камера земского начальника 3 участка, волостное правление, квартира урядника, к Показать все
Поселок Ильинский (погост Гуслицы тож)60Московско-Нижегородская железная дорога, Ореховский подъездный путь, станция Ильинский погост. 0Церковно-приходская школа, ветеринарный пункт, аптека, квартиры: пристава 1-го стана, земского начальника 3-го участка, урядника, агронома, агентов земского страхового об Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
22016Ильинский Погостсело55°28'с.ш.38°54'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000381с Ильинский Погостсело
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