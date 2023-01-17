посёлок городского типа Могойтуй, посёлок городского типа Могойтуй, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Могойтуй

Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Агинская степная дума
20Могойтуевское сел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Могойтуйский район
13566Могойтуйпгт51°17'114°55'M-50-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Могойтуйский муниципальный район, Городское поселение Могойтуй
76625151051пгт Могойтуйпоселок городского типа
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