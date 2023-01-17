деревня Буда, деревня Буда, Тихиничская волость, Рогачевский уезд (на 1910) — Familio

Буда

Тихиничская волость, Рогачевский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Качеричская волость
Буда, деревня299451171266
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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
30Дер. Будапроселкеколодцахоб-ву кр-н36121124Добоснянск. пр. 8543
98Фол. Будапроселкеколодцахдв. Э. Булгаку, к. 145Добоснянск. пр. 14012
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