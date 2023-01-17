деревня Сельцо Горка, деревня Сельцо Горка, Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Сельцо Горка

Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1134Сельцо Горка, д. каз.при р. Кунке.273562021
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Спицинская волость
Сельцегорка д.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка Юшкова дер.264 стан2626 участок25город Гдов.
Сельцегорка Тванева дер.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 1 ч. Зарницына д. 274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 2 ч. д.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 3 ч. д.274 стан2726 участок25город Гдов.
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