Сельцо Горка
Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1134Сельцо Горка, д. каз.при р. Кунке.273562021Показать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Сельцегорка д.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка Юшкова дер.264 стан2626 участок25город Гдов.
Сельцегорка Тванева дер.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 1 ч. Зарницына д. 274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 2 ч. д.274 стан2726 участок25город Гдов.
Сельцегорка 3 ч. д.274 стан2726 участок25город Гдов.