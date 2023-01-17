деревня Чертень, деревня Чертень, Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Чертень

Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3086Чертень, с. каз.при рч. Чертенке.9757273306Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Чертенская волость
814. Чертен, село бывшее государственное, при речке Чертенке, дворов 115, жителей 596, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, школа, лавка Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мосальский район
65524Чертеньдеревня54°34'35°02'N-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мосальский муниципальный район, Сельское поселение деревня Путогино
29629452176д Чертеньдеревня
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