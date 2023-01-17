село Шарташское, село Шарташское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Шарташское

Екатеринбургский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2273Шарташское (Шарташ), сел.при оз. Шарташе.650325709791Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Кожевенных заведений 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Шарташская волость
572. Шарташское (Шарташ), село бывшее государственное, при озере Шаргатском, дворов 272, жителей 798, волостное правление (уездный город в 6 верстах): церковь православна Показать все
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