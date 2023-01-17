посёлок Батагай, посёлок Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Батагай

Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Верхоянский округ, Верхоянский улус
172Батагайский350

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Верхоянский улус
11897Батагайпгт67°39'с.ш.134°39'в.д.Q-53-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Верхоянский муниципальный район, Городское поселение поселок Батагай
98616151051п Батагайпоселок
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