Кармаскалы
Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
260Кармаскалы, деревня.при ррч. Карламане, Кармаскале и оз. Белом.4535309909846Б. — Мечетей 3. Училищь 3. Волостное правление. Мельниц водянных 2. Лавок 20 Базары по четвергам. Ярмарка с 20 ноября по 2 декабря. Пчеловодство, плотничество, делание к Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
104. Кармаскалы, деревня бывшая государственная, при речках Кармаскале и Курламане и озере Белом, дворов 349, жителей 1967, волостное правление (уездный город в 47 верста Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Кармаскалы, д. при оз. Аккуль и р. Карлыман, ярм. 20 авг., хлеб. прием., крупянка, воскобойня, 4 мечети, 14 бак. лав.801058813341296Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13331Кармаскалысело54°22'00"56°11'00"N-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кармаскалинский муниципальный район, Сельское поселение Кармаскалинский сельсовет
80635435101с Кармаскалысело