деревня Карамышево, деревня Карамышево, Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Карамышево

Дзержинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2072Коромышево, с. вл.при пруде.30201896100Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Карамышевская волость
576. Рожествено (Карамышевка), село бывшее владельческое, дворов 28, жителей 221, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, богадельня, лавк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Дзержинский район
78306Карамышеводеревня54°46'36°07'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение деревня Редькино
29608416121д Карамышеводеревня
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