село Мужиново, село Мужиново, Клетнянский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Мужиново

Клетнянский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1147Мужинова, д. каз. и вл.при рч. Опороте.8336126386419
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Акулицкая волость
212. Мужиново, село бывшее государственное, дворов 126, жителей 791, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Клетнянский район
66686Мужиновосело53°15'с.ш.33°15'в.д.N-36-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Клетнянский муниципальный район, Мужиновское сельское поселение
15626428101с Мужиновосело
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