деревня Угрюмово, деревня Угрюмово, Домодедово, Московская область (на 2019) — Familio

Угрюмово

Домодедово, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5616Угрюмова, д. каз.при рч. Люторке.31½162495113Фабрик 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Бавыкинская волость
1252. Угрюмово, деревня бывшая государственная, при речке Люторце, дворов 36, жителей 228, лавка, перчаточн. зав., ситце-набивн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Бавыкинская волость
Дер. Угрюмово 359станция Лопасня. 1243Земское училище, земский врачебный пункт, казенная винная лавка, ситце-набивная фабрика братьев Толоконниковых и их-же кирпичный завод.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Домодедово
61972Угрюмоводеревня55°09'с.ш.37°39'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Домодедово
46709000706д Угрюмоводеревня
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