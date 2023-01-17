Угрюмово
Домодедово, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5616Угрюмова, д. каз.при рч. Люторке.31½162495113Фабрик 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1252. Угрюмово, деревня бывшая государственная, при речке Люторце, дворов 36, жителей 228, лавка, перчаточн. зав., ситце-набивн. ф.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Угрюмово 359станция Лопасня. 1243Земское училище, земский врачебный пункт, казенная винная лавка, ситце-набивная фабрика братьев Толоконниковых и их-же кирпичный завод.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61972Угрюмоводеревня55°09'с.ш.37°39'в.д.N-37-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46709000706д Угрюмоводеревня