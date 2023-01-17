село Ермаковка, село Ермаковка, Тарский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Ермаковка

Тарский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Атирская волость
Ермаковка пос., при рч. Ермаковке, на прос. дор.603255110414

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Тарский район
113496Ермаковкасело57°03'с.ш.74°44'в.д.O-43-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Тарский муниципальный район, Ермаковское сельское поселение
52654419101с Ермаковкасело
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