село Стоянцы, село Стоянцы, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Стоянцы

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
7308Стоянец, с. каз.при колодцах.212170222279Церковь православная 1. Ярмарок 4.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Стоянцевская волость
444. Стоянец, село бывшее государственное, дворов 85, жителей 450, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, 21 лавка, ярмарка: 25-го Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Стоянцевская волость
44Стоянец1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
111848Стоянцыдеревня56°59'36°49'O-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Стоянцевское сельское поселение
28628430101с Стоянцысело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close